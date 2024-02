NUOVO BOLLETTINO Emergenza smog in Emilia Romagna: proseguono le limitazioni fino a mercoledì

Emergenza smog in Emilia Romagna: proseguono le limitazioni fino a mercoledì.

Prosegue l'emergenza smog in Emilia Romagna. Il bollino rosso emesso mercoledì della scorsa settimana dall'Agenzia regionale per l'ambiente viene rinnovato oggi, col proseguimento delle misure emergenziali fino, almeno, a mercoledì 21 febbraio compreso, giorno del prossimo controllo. Fra le misure extra per la qualità dell'aria: lo stop ai veicoli Diesel fino a Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi.

