TIR DELLA SOLIDARIETÀ Emergenza ucraina: 20 tonnellate di aiuti a profughi e sfollati da Carità senza Confini

Oltre quattro mesi di guerra, continuano i bisogni dei profughi e degli sfollati ucraini e non si ferma l'impegno della Associazioni. È partito questo mattina il tir della solidarietà di Carità senza Confini, alla volta della Romania, a Husi, con gli aiuti indirizzati alle Suore Francescane Missionarie di Assisi, che dall'inizio della guerra ospitano mamme e bambini fuggiti dal conflitto e che, insieme all'altra comunità in Moldova, danno aiuto a profughi a e sostegno a soldati di ritorno dalle loro missioni. Si tratta del più grande carico donato dall'Associazione, grazie alla collaborazione dei cittadini, al lavoro dei volontari, insieme anche alla Croce Rossa Sammarinese: oltre 20 tonnellate di cibo, prodotti igienici, indumenti, ausili sanitari, farmaci e materiale per le medicazioni. Anche vernice, donata dal Colorificio Sammarinese, richiesta perché utile alla manutenzione degli immobili che ospitano i profughi, ma anche poveri e orfani.

Nel video, l'intervista alla Vice-Presidente della Associazione Carità Senza Confini, Loredana Mazza

