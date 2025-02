Emergenze: a Rimini arriva il Numero Unico Europeo 112

A partire dal 4 febbraio, anche Rimini entrerà nel sistema del Numero Unico Europeo 112 (Nue), già attivo in altre città dell’Emilia-Romagna. Il servizio permette di contattare in modo rapido e centralizzato Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso sanitario e Soccorso in mare, garantendo interventi più tempestivi ed efficienti.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo di unificazione dei numeri di emergenza per migliorare il coordinamento delle operazioni di soccorso. Dopo i positivi riscontri ottenuti a Bologna e Parma, l’assessore regionale Massimo Fabi ha evidenziato l’importanza di questa novità per la sicurezza dei cittadini.