CORONAVIRUS Emessa la nuova ordinanza: focus su ristoranti e mense. Sospese scuole, manifestazioni culturali e eventi sportivi. Regolamentato l'accesso a mense e ristoranti

Emessa dalla segreteria alla Sanità la nuova ordinanza, la terza che riguarda l'emergenza Coronavirus, entrata in vigore dal 2 marzo.

Già anticipata da sabato la proroga per la chiusura delle scuole, in base all'ordinanza restano sospese tutte le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

La riammissione nei servizi educativi di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni successivi al termine di vigenza dell'ordinanza potrà avvenire soltanto dietro presentazione di certificato medico. I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare modalità di didattica a distanza.



Sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni sportive in luoghi sia pubblici o che privati. Sarà possibile allenarsi soltanto a porte chiuse.

Restano sospesi su tutto il territorio sammarinese i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese.



Aperti invece musei e istituti culturali, ma a condizione che siano evitati gli assembramenti di persone; stessa regola deve valere per bar e ristoranti: potrà essere svolto servizio per i soli posti a sedere e i clienti dovranno essere messi in condizione di mantenere una distanza di almeno un metro tra di loro. Per quanto riguarda mense e i ristoranti self-service, dovranno essere adottate misure tali da garantire nella fase di accesso la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Relativamente alla mensa dell’Ospedale di Stato, l’accesso è riservato al solo personale in servizio presso l’ISS;



L'ordinanza regolamenta anche l'accesso dei visitatori nelle aree di degenza dell'ospedale indicando che, ove possibile, non deve trattarsi di più di una persona al giorno per paziente; rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; applicazione da parte del personale sanitario delle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e infine, per quel che riguarda il personale ISS, la sospensione dei congedi ordinari per coloro che sono ritenuti indispensabili dalla Direzione dell’ISS.



Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Un'ordinanza che conferma il sostanziale allineamento del Titano con i provvedimenti presi dall'Italia. Sentiamo il Segretario di Stato Roberto Ciavatta







Di seguito il testo completo dell'Ordinanza:





ORDINANZA n. 3 - anno 2020

Misure urgenti di contenimento del COVID-19 (Coronavirus)

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

