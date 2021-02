Emesso il decreto n. 22. Rimane la chiusura serale per bar e ristoranti. Novità per le attività sportive

Il decreto legge n. 22 prolunga di fatto dal 14 fino al 28 febbraio le restrizioni in vigore sul territorio sammarinese, con poche modifiche. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5, la chiusura al pubblico per bar e ristoranti alle 18, con consegne a domicilio sempre consentite e l'asporto fino alle 22, così come la chiusura alle 20 per i negozi.





L'articolo 2 introduce novità sull'attività sportiva, che sarà consentita, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private a condizione che sia possibile consentire distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igienico sanitarie generali. Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l’obbligo di chiusura entro le ore 21:30. Si consente l'utilizzo delle docce agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club, previa autorizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Sulla scuola si stabilisce che le disposizioni e le prescrizioni in ambito scolastico previste per gli studenti devono essere applicate anche al personale docente e non docente all’interno degli edifici scolastici.

LEGGI IL DECRETO N. 22/2021

Seguiranno aggiornamenti