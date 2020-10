Emilia-Romagna: 179 nuovi positivi di cui 37 a Rimini

Su 7.058 tamponi effettuati, sono 179 i nuovi casi positivi, di cui 96 asintomatici, in Emilia-Romagna. Sono stati individuati nell’ambito delle attività di “contact tracing” e screening regionali. 14 i guariti nelle ultime 24 ore. Sul totale dei nuovi casi, 51 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 90 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 17 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni. Delle nuove positività, Rimini ne conta 37, di cui 16 asintomatici. 36 sono in isolamento domiciliare e uno ricoverato. A livello regionale, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.954.