CORONAVIRUS Emilia Romagna: 335 casi di positività al virus, 19 a Rimini 11 i decessi in totale. A Piacenza la situazione più delicata

Salgono a 335, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus, 50 in più rispetto a ieri. E' lo stesso assessore alla Salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, nel corso del consueto punto stampa in Regione, a fornire i dettagli: 212 a Piacenza (+ 38 rispetto a ieri), che resta la provincia con il più alto tasso di contagi, 61 a Parma (+2), 8 a Reggio Emilia (+1), 29 a Modena (+5), 3 a Bologna (+1), 2 a Ravenna, 1 a Forlì-Cesena, 19 a a Rimini (+3 da ieri); nessun caso a Ferrara. Due i decessi avvenuti in giornata: una signora di 95 anni deceduta all'ospedale di Piacenza, paziente che già presentava pluripatologie, ed un bergamasco di 62 anni, morto all'ospedale di Parma, sul cui quadro clinico sono in corso accertamenti.

11 il numero complessivo di chi non ce l'ha fatta, compreso l'88enne sammarinese mancato ieri all'ospedale a Rimini.

I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, - confermano inoltre dalla Regione - si trovano in condizioni non gravi. Molti i casi asintomatici o con sintomi modesti. Sono 160 le persone in isolamento domiciliare, 164 gli ospedalizzati, di cui 16 ricoverati in terapia intensiva. Per rispondere all'emergenza piacentina, a disposizione tra oggi e domani ulteriori dodici/quattordici posti in Terapia Intensiva a Castel San Giovanni, più altri che a breve verranno liberati a Piacenza.



