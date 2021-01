Emilia-Romagna: allerta meteo (gialla) per neve nella giornata di venerdì

La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo (di colore giallo) per neve per la giornata di venerdì 8 gennaio. Nella prima parte della giornata sono infatti “previste deboli precipitazioni sul settore orientale della regione Emilia-Romagna, a carattere nevoso a quote di bassa collina fino ai 300-400 metri sulla Romagna”. “Sono possibili accumuli di 5-10 cm sulle zone collinari – prosegue la nota - mentre sulla parte montana non è escluso che qualche rovescio possa determinare locali accumuli di 15-20 cm. Esaurimento dei fenomeni nel pomeriggio”. Anche a San Marino, secondo le previsioni, potrebbe cadere neve a partire dalla prossima notte. Precipitazioni che, dopo una pausa, potrebbero tornare anche dal pomeriggio di sabato.

