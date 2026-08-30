Emilia Romagna: domani al via “La scuola che riparte insieme”

Apertura anticipata delle scuole primarie con adesione su base volontaria per attività extrascolastica prima dell'avvio delle lezioni il 15 settembre: è “La scuola che riparte insieme”, il progetto della Regione Emilia Romagna. Da Piacenza a Rimini, circa 150 i plessi scolastici coinvolti, in 42 Comuni, che aprono le porte a 8.000 bambine e bambini delle primarie per due settimane di attività. Misura voluta dalla Regione, in collaborazione con i Comuni, a sostegno dei nuclei familiari.
Il rientro a scuola deve sempre più fare i conti con le condizioni climatiche estreme. In Italia l'Unione Sindacale di Base chiede ai dirigenti di valutare la sicurezza delle aule e segnalare le scuole che riaprono senza le adeguate misure per fronteggiare le temperature elevate.
Anche a San Marino sollevato il tema con una raccolta firme per chiedere l’installazione di condizionatori nelle scuole. L’iniziativa parte da un gruppo di genitori sammarinesi, preoccupati per le temperature sempre più elevate registrate all’interno dei plessi scolastici durante i mesi estivi. Le famiglie sottolineano inoltre come, per far fronte alle temperature elevate durante i centri estivi, vengano talvolta organizzati giochi d’acqua o utilizzate piccole piscine, iniziative che però si svolgono in maniera sporadica e che ogni anno - scrivono - sono interrotte a causa dell’emergenza idrica.
Non solo il clima, a gravare sulle famiglie c'è anche il “caro scuola”: in Italia, Federconsumatori Rimini, stima che per ogni studente si spenderanno mediamente 673 euro per il corredo e 545 euro per i libri.
Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)