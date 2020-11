Emilia Romagna e Marche 'arancioni', cosa cambia per San Marino Dati Covid: 21 positivi e 26 guariti

Dalla mezzanotte scatterà la zona arancione per Emilia-Romagna e Marche; sul Titano – inevitabilmente - molti residenti si interrogano ora sulle modalità di eventuali spostamenti nelle località di oltreconfine.

La regola base, per i sammarinesi, è quella di evitare di circolare in Italia se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute. E sarà comunque necessario scaricare e compilare preventivamente l'apposito modello di autodichiarazione, da mostrare alle forze di polizia qualora si venga fermati. Non sono invece previsti moduli di questo tipo, una volta rientrati in territorio sammarinese; sempre garantito il rientro alla propria residenza. Con ogni probabilità, almeno per il momento, non si riproporrà quella situazione di blocco dei confini che aveva caratterizzato la prima ondata pandemica.

Le autorità del Titano restano comunque in costante contatto con il Prefetto di Rimini, e nei primi giorni della prossima settimana – anticipa la Segreteria Sanità – si riunirà nuovamente l'unità di crisi per coordinare le misure adottate in Italia con quelle sammarinesi. Azione sinergica anche per le forze dell'Ordine, con la linea diretta fra il Comandante della Gendarmeria ed il Questore di Rimini. Diffusi, intanto, i dati aggiornati della diffusione del covid in Repubblica. Si tratta di numeri tutto sommato incoraggianti, perché a fronte di 189 tamponi effettuati ieri si registrano 21 nuovi positivi ma ben 26 guarigioni. I contagiati attuali, infatti, sono 326, contro i 331 del precedente bollettino. I ricoverati restano 11, ma scendono da 3 a 2 i pazienti in terapia intensiva. 189 i temponi del 13 novembre.



