COVID 19 Emilia-Romagna: in terapia intensiva 79,2% non vaccinati In Italia trend contagi in crescita esponenziale: secondo il fisico Sestili la prossima settimana si arriverà a 400.000 contagi al giorno. Oggi sono stati 197.552

2.331 i positivi a Rimini nelle 24 ore, con anche due decessi. In Emilia-Romagna 14.901 i nuovi casi e 27 i decessi. In regione 144 i pazienti in terapia intensiva, 4 in più di ieri. 111, pari al 79,2%, non sono vaccinati ed hanno un'età media di 60 anni, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo ed hanno un'età media di quasi 66 anni. A livello nazionale italiano 197.552 i nuovi contagi e 184 vittime, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore mentre in area medica 339 i nuovi ingressi che portano il totale a 14.930. Per il fisico Giorgio Sestili l'epidemia avanza in modo esponenziale. Il tempo di raddoppio di circa 7 giorni lascia prevedere circa 400.000 casi al giorno per la prossima settimana. Sarà impossibile tracciarli e di conseguenza – per lo scienziato - l'unica fotografia dell'epidemia potrà basarsi sui ricoveri. Da oggi intanto, in Italia, vaccino obbligatorio per gli over 50: triplicate, in un giorno, le prime dosi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: