Emilia Romagna: partito il progetto salva tartarughe

Sono iniziate a Porto Garibaldi le attività con i pescatori all'interno del progetto Life Medturtles con lo scopo di salvare le tartarughe e migliorare lo stato di conservazione delle loro popolazioni marine dell'Unione europea e zone confinanti. Il progetto, di Fondazione Cetacea Onlus, è realizzato grazie all'assistenza dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea. Prevede azioni che coinvolgono la categoria dei pescatori professionisti per cercare di ridurre le catture accidentali in attrezzi da pesca, tutt'ora causa principale della mortalità delle tartarughe in alto Adriatico. I biologi si occuperanno di raccolta dati e insegneranno tecniche di primo soccorso a pescatori a bordo. Faranno anche uso di nuovi attrezzi sperimentali.









La sperimentazione, che andrà avanti con l'imbarcazione Bosga fino alla fine di dicembre, proseguirà nell’anno nuovo coinvolgendo anche le marinerie di Cesenatico e Rimini. La sempre più consolidata collaborazione tra Fondazione Cetacea e la marineria di Porto Garibaldi permette alla Fondazione di essere ancora più presente nel territorio ferrarese, dove hanno il Centro di Primo Soccorso a Goro presso la sede di Arpae, gestito da Delta Rescue aps, associazione di promozione sociale nata dalla collaborazione di Fondazione Cetacea con Enpa Lagosanto, Aics Emilia Romagna Sezione Ambiente, Circolo Velico Volano, Corpo Vigili Giurati Goro e Polizia Provinciale.