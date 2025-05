PREVISIONI Emilia-Romagna, peggioramento in arrivo: allerta arancione per vento, gialla per temporali Domenica 4 maggio attesi venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) sui rilievi, con temporanee raffiche di intensità superiore sulle aree del crinale

Dopo una giornata da piena estate sulla Riviera di Rimini, con spiagge gremite e 28 gradi che hanno riportato i turisti sotto l’ombrellone, il meteo cambia volto. Per la giornata di domenica 4 maggio, la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso una allerta arancione per vento e gialla per temporali, segnalando un peggioramento sensibile già dalle prime ore del mattino.

Sono attese precipitazioni intense a carattere temporalesco soprattutto nelle zone di pianura, con il rischio di rovesci localizzati in prossimità del Po. Venti di burrasca moderata (fino a 74 km/h) interesseranno l’Appennino, con raffiche più forti lungo i crinali. L’allerta riguarda in particolare le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il tempo rimarrà instabile anche lunedì 5 maggio: il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse e locali temporali, soprattutto al mattino. Le temperature caleranno leggermente: minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 21 e 23. I venti meridionali, ancora presenti, soffieranno moderati con rinforzi su costa, mare e rilievi. Il mare sarà mosso.

