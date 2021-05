Emilia-Romagna: prosegue il calo dei casi attivi e dei ricoverati

Sono 452, di cui 214 asintomatici, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore su 14.163 tamponi eseguiti. In testa, per numero di positivi, la provincia di Bologna con 92 nuovi casi seguita da quella di Modena (88), Parma (69), Reggio Emilia (50), Rimini (46), Ravenna (23), Ferrara (21), Forlì (19), Cesena (19), Piacenza (19) e dal Circondario Imolese (6).









I casi attivi a oggi sono 23.429, 1.285 in meno rispetto a ieri. Calano di oltre 1.200 unità le persone in isolamento a casa, che sono il 94,8% del totale dei casi attivi. Sul fronte dei ricoveri i pazienti in terapia intensiva sono 157, 3 in meno rispetto a ieri e 1.042 quelli negli altri reparti Covid, 15 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 7 decessi: 3 a Bologna e uno a Parma, a Modena, Piacenza e Rimini.

Sul fronte vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.155.432 dosi; sul totale, 714.777 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.