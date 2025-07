TEMPORALI Emilia-Romagna, ultime ore di caldo: maltempo in arrivo nel weekend Previsto un rapido peggioramento già dalla giornata di domani

Emilia-Romagna, ultime ore di caldo: maltempo in arrivo nel weekend.

Secondo le previsioni, sarà un weekend di brutto tempo. Attesi in Emilia Romagna e al centro-nord temporali sparsi - localmente anche intensi -, con un notevole calo termico, in lieve rialzo tra domenica e lunedì, ma con massime che non si spingeranno oltre i 30-32 gradi.

Già dalla giornata di venerdì è previsto un rapido peggioramento del tempo. La rinfrescata e l’instabilità previste del weekend - secondo gli esperti - potrebbero aprire la strada a nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana con una nuova circolazione depressionaria che potrebbe raggiungere l’Italia già domenica.

