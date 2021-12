NUMISMATICA Emissioni straordinarie per i successi sportivi sammarinesi alle Olimpiadi 2021 Una moneta da 5 euro in rame e una da 10 euro in argento, entrambe fior di conio

Emissioni straordinarie per i successi sportivi sammarinesi alle Olimpiadi 2021.

L'Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino rende oggi disponibili due monete non incluse per coloro che hanno un abbonamento in essere. Sono due conii speciali realizzati in occasione dei successi degli sportivi sammarinesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La prima è una moneta in rame con valore facciale da 5 euro e commemora la “Vittoria della medaglia nella lotta libera a Tokyo”. La seconda è una moneta in argento con valore facciale di 10 euro e commemora le “Vittorie delle medaglie nel tiro a volo a Tokyo”. Entrambe sono fior di conio e hanno una tiratura di 4.000 esemplari. Il prezzo di vendita è rispettivamente di 10 euro e 35 euro più iva per i residenti in Italia.

