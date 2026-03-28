SALUTE Endometriosi, l’esperto spiega sintomi, cure e impatto sulla fertilità: “Fondamentale riconoscerla presto” Oggi la Giornata Mondiale: in Italia colpite circa 3 milioni di donne, malattia ancora poco riconosciuta: fino a 7 anni per una diagnosi.

Endometriosi, l’esperto spiega sintomi, cure e impatto sulla fertilità: “Fondamentale riconoscerla presto”.

È una patologia cronica e spesso invalidante che in Italia colpisce circa tre milioni di donne: oggi, 28 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una malattia ancora poco riconosciuta e spesso diagnosticata in ritardo che interessa il 10-15% delle donne in età fertile. La diagnosi - infatti - arriva mediamente dopo sette anni dai primi sintomi. L’endometriosi è causata dalla crescita anomala di tessuto simile all’endometrio al di fuori dell’utero, con conseguenze come dolore cronico e possibili problemi di fertilità. In questa occasione riportiamo un’intervista realizzata nel febbraio 2024 da Luciano Onder - all'interno del programma di San Marino Rtv "La Casa della Salute" - al Professor Massimo Candiani, Primario dell'Unità di Ginecologia e Ostetricia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele Milano, per scoprirne sintomi, come si scopre e come si cura.

Dottore, definiamo che cosa è l'endometriosi:

L'endometriosi noi la definiamo come una patologia dell'epoca riproduttiva della donna fertile, estrogeno dipendente - quindi una patologia che risente dei livelli ormonali estrogenici della donna -, infiammatoria, cronica, che si associa molto frequentemente a una sintomatologia di tipo doloroso e a problematiche che riguardano l'infertilità.

Come si manifesta?

L'endometriosi si manifesta con delle localizzazioni di tessuto endometriale - ovvero la mucosa che riveste normalmente la cavità uterina - al di fuori della cavità uterina. Quindi per un processo probabilmente di migrazione di queste cellule dalla cavità uterina attraverso le tube di Fallopio, all'interno della cavità addominale, si depositano questi frammenti di tessuto creando dei focolai, degli impianti, delle cisti ovariche, quindi creando una varietà di lesioni che si infiammano, che rispondono agli stimoli ormonali come il tessuto all'interno dell'utero e quindi creando ciclicamente delle micro emorragie che sono l'input del processo infiammatorio e conseguentemente doloroso.



I dolori sono spesso insopportabili e si ripresentano in continuazione?

Sì, noi genericamente consideriamo una triade sintomatologica dolorosa che sono le algie pelviche croniche - quindi dolori indipendenti dalla mestruazione - , la dismenorrea che è il dolore del ciclo mestruale e la dispareunia che è il dolore durante i rapporti sessuali, questo in ragione proprio della distribuzione e della localizzazione di queste lesioni.

Le cause quali sono? Quanto incide la familiarità?

Rimane una malattia ancora estremamente enigmatica, nonostante siano parecchie decadi che viene ricercata e studiata. La nulliparità, quindi non aver avuto gravidanze, l'insorgenza di un menarca precoce, quindi l'esposizione a numerosi cicli mestruali, delle patologie ostruttive al deflusso della mestruazione, quindi alcuni tipi di malformazioni, di anomalie congenite, sono tutti fattori che possono predisporre a un reflusso di questo sangue maggiore rispetto alla norma nella cavità uterina. A quel punto una predisposizione di carattere immunitario, quindi dei meccanismi di clearance, di pulizia del sistema immune non perfettamente sincronizzati e funzionanti, o una predisposizione genetica - perché stiamo lavorando da parecchi anni e siamo stati proprio pionieri in questo settore -, possono considerare dei fattori di rischio molto importanti. Calcoli che una predisposizione genetica o meglio una familiarità aumenta di circa 10 volte il rischio di sviluppare questa malattia, quindi se io ho una mamma, una sorella, una zia affetta da endometriosi posso avere un rischio fino a 10 volte aumentato.

Come vive la donna che ha l'endometriosi - vera e propria malattia cronica - , sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista dello stile di vita?

Bisogna aiutare queste donne nel comprendere la patologia, nel capire che nel momento in cui viene diagnosticata un'endometriosi questa non è una sentenza di infertilità o di un calvario di dolori fino all'epoca menopausale, dove la malattia va spegnendosi naturalmente. Ma esistono differenti forme ed esistono differenti esigenze che la donna dovrà affrontare nel percorso della sua vita: da esigenze di carattere riproduttivo a esigenze invece di controllo della sintomatologia. Nella maggior parte dei casi, oggigiorno riusciamo a ottemperare a tutte e due le esigenze, sia di carattere riproduttivo sia di carattere controllo della sintomatologia dolorosa.

Professore, i farmaci ci sono? Che farmaci usare? Quali sono quelli di prima scelta?

I farmaci di prima scelta impiegati più frequentemente sono ovviamente gli antinfiammatori. Malattia infiammatoria, dolore: il primo farmaco che utilizziamo è l'antinfiammatorio. È un farmaco sintomatico ovviamente, un farmaco che agisce sul sintomo e non sulla patologia. Per cercare di contrastare la patologia dobbiamo combattere i livelli estrogenici della donna fertile e portatrice di endometriosi e quindi dovremmo utilizzare dei farmaci che abbassino i livelli estrogenici. Il più comune è la pillola estroprogestinica che abbassando i livelli endogeni e di estrogeni della donna va a contrastare lo sviluppo della malattia.

L'ormone che antagonizza più efficacemente gli estrogeni è il progesterone, quindi delle terapie con i progestinici, anche se non sono terapie ben equilibrate, quindi si portano degli effetti collaterali, oppure dei farmaci che inducano degli effetti di menopausa farmacologica, quindi la soppressione della produzione ormonale. Ovviamente sono terapie che possono essere adattate a seconda delle esigenze e delle tempistiche. Io non posso pensare di indurre una menopausa farmacologica a una ragazza di 25 anni per un lungo periodo, ma lo posso fare per controllare la malattia per qualche mese in vista di una soluzione che molto spesso in questi casi è di tipo chirurgico.

Quando è il momento di pensare di introdurre la chirurgia?

Quello che si è capito in questi anni è che è una terapia della patologia va personalizzata a seconda di quelle che sono le esigenze. Se la mia esigenza è un'esigenza di tipo gravidico, quindi di gravidanza, e le terapie farmacologiche non permettono di portare avanti il controllo del dolore e nello stesso tempo la ricerca di una gravidanza, allora molto spesso devo intervenire chirurgicamente per eradicare la patologia. Sono degli interventi che vanno tagliati su misura sul paziente, su quelle che sono le sue esigenze. Sono degli interventi che noi eseguiamo per oltre il 90% con tecniche mini invasive, quindi con una tecnica laparoscopica e devono essere ovviamente interventi di carattere conservativo. Quindi questa è la maggiore difficoltà, in questo tipo di chirurgia, perché noi dobbiamo da un lato eradicare la malattia - che colpisce organi riproduttivi come l'utero, le ovaie, le tube -, ma nello stesso tempo non possiamo asportare questi organi perché dobbiamo mantenere una funzionalità riproduttiva adeguata. Questo molto spesso riusciamo ad ottenerlo come risultato, oggigiorno per raggiungere l'obiettivo della gravidanza abbiamo anche numerose tecniche di fecondazione assistita che ci possono venire in aiuto nei casi più severi.

A proposito di questo, la fertilità è proprio il grande tema legato alle endometriosi. Che passi fare, come difendere questa fertilità?

La fertilità è un tema estremamente importante in questi anni, anche visto il tasso di denatalità al quale assistiamo in Italia. Visto che l'endometriosi ha un tempo di latenza nella diagnosi molto lungo, passano 6 o 7 anni dall'insorgenza dei sintomi a quando viene diagnosticata, cercare di ottenere una diagnosi precoce è estremamente importante. Programmare la gravidanza molto spesso oggi vuol dire anche, nelle pazienti con endometriosi, vista la ricorrenza della patologia o la cronicità della patologia, adottare delle tecniche di preservazione della fertilità. Si sono introdotte, per esempio, anche a livello regionale, delle nuove normative per le quali è possibile oggigiorno crioconservare i propri ovociti - qualora la patologia endometriosica abbia in qualche modo interessato le ovaie e con anche interventi chirurgici che ovviamente vanno a traumatizzare l'organo -, la possibilità di mettere da parte degli ovociti che potranno eventualmente essere utilizzati in futuro. La diagnosi precoce sicuramente è un aspetto fondamentale per questo tipo di patologia per poterla gestire nel migliore dei modi in previsione di una gravidanza.

L'endometriosi può colpire anche altri organi, può diffondersi?

Sì, ed è il motivo per cui non tutte le localizzazioni dell'endometriosi possono essere spiegate con le teorie eziopatogenetiche che abbiamo menzionato prima. Possiamo trovare delle localizzazioni di endometriosi in distretti anche molto lontani dal distretto genitale: le possiamo trovare a livello toracico, le possiamo trovare all'interno di tutta la cavità addominale, a livello diaframmatico, sono state descritte rarissime localizzazioni anche a livello cerebrale. Per cui è una malattia, come dicevo precedentemente, ancora molto enigmatica che non riusciamo a spiegare in tutte le sue sfaccettature, ma diciamo al 90%.

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