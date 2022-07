Enea Bastianini testimonial della Polizia di Stato sulla guida sicura

Il pilota riminese di MotoGp residente a San Marino Enea Bastianini testimonial della campagna sulla guida sicura della Polizia di Stato che oggi è andata a scena a Rimini con l'arrivo del Pullman Azzurro. “In strada non si scherza, se volete sfogarvi andate in pista”. Il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro lancia un appello ai ragazzi: “Non sottovalutate certi comportamenti superficiali che possono avere conseguenze drammatiche”. Il Comandante della Polizia Stradale della provincia di Rimini Alfredo Magliozzi ha riferito che nei primi 20 giorni di luglio sono state elevate ben 190 contravvenzioni per l'uso irregolare del telefonino alla guida, che è la prima causa degli incidenti stradali. Ad un neopatentato della provincia di Modena, che stava recandosi in discoteca, rilevato un tasso alcolico di 1,67.