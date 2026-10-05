Energia, SdS Bevitori: "L'obiettivo di raggiungere l'autonomia energetica nel 2027 è superiore al 20%"

Per tutti i paesi dell'area europea, San Marino incluso, sarà un inverno impegnativo fronte energetico. Qualche settimana fa il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, ha dichiarato che non ci saranno problemi di approvvigionamento, ma si prevedono prezzi alti. Per San Marino, sottolinea il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, il tema energia è al primo posto con una serie di interventi già attivati per non essere impreparati.

"I lavori stanno andando avanti per quanto riguarda anche i nostri cantieri che abbiamo aperti sia a San Marino per quanto riguarda l'efficientamento di impianti fotovoltaici in edifici pubblici - spiega Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per i rapporti con l’A.A.S.S - sia fuori territorio. Devo dire che l'obiettivo di raggiungere l'autonomia energetica nel 2027 è superiore al 20%".

San Marino inoltre, come gran parte dell'Italia, si trova ancora in una situazione di emergenza idrica. Nei prossimi giorni il meteo dovrebbe dare una mano, ma anche su questo punto si stanno portando avanti diversi interventi.

"Devo dire che nell'impianto che abbiamo oggi di nostra proprietà principale, che è quello del del Torello - sottolinea Bevitori - stanno andando avanti gli approfondimenti tecnici per procedere con l'ampliamento, che potrebbe addirittura quintuplicare la propria portata e quindi aumentare in maniera significativa il nostro approvvigionamento dal lago. Devo dire anche che stanno andando avanti i contatti tecnici per un investimento di medio e lungo termine, quindi anche un qualcosa in territorio che ci permette di incrementare la nostra capacità di approvvigionamento idrico".

Intanto AASS ha avviato la campagna “Dicci la tua”; un un questionario di gradimento rivolto a tutta l’utenza con l’obiettivo di raccogliere direttamente dai cittadini valutazioni, osservazioni e indicazioni sulla qualità dei principali servizi erogati.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori (Segretario di Stato Rapporti con AASS)