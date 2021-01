TERRITORIO Energie rinnovabili: San Marino nella top 10 mondiale per watt pro-capite A dieci anni dal primo impianto fotovoltaico installato in Repubblica il presidente dell'Associazione Energie Rinnovabili di San Marino Luciano Zanotti fa il punto sulla situazione in territorio

"Il primo impianto l'ho visto nascere, era il 2010 e in dieci anni abbiamo fatto passi da giganti". Così Luciano Zanotti presidente dell'Associazione Sammarinese Energie Rinnovabili che analizza la situazione in territorio. Essere nella top 10 mondiale per watt pro-capite installato, spiega Zanotti, è un grandissimo traguardo.

Sono circa 1.500 le installazioni in territorio. Ora ci sono ulteriori passi importanti da fare. In questi dieci anni gli impianti sono stati installati prevalentemente in abitazione private. Adesso per scalare ulteriormente la classifica è il momento della Pubblica Amministrazione e grande industria, spiega Luciano Zanotti.

Le energie rinnovabili inoltre hanno avuto anche un parte rilevante nell'accordo sull'energia elettrica con l'Italia. È per questo che è sempre più importante, spiega Zanotti, essere un paese virtuoso.

Nel servizio l'intervista a Luciano Zanotti (Presidente Associazione Energie Rinnovabili San Marino)

