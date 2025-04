"Energika": al via la tre giorni di sport outdoor all'insegna del puro divertimento

Partita la quarta edizione di Energika, il festival sammarinese che unisce numerose associazioni nell'organizzazione di un evento di sport all'aria aperta, in collaborazione con Segreteria di Stato al Turismo e Giunta di Castello di Città. Campo Bruno Reffi, quartier generale da cui si diramano le tante attività in diverse aree del centro storico, che possono essere provate, in totale sicurezza, da coloro che lo desiderino, in totale sicurezza perché seguiti da esperti maestri e istruttori. Al centro dell'offerta della prima giornata, ma prevista anche nelle successive, la slackline tra le Torri: muscolare, adrenalinica, emozionante nonostante le bizze del meteo. Raggiunta la quota massima di 100 iscritti per un meeting ormai diventato appuntamento fisso per praticare questo sport. I turisti, ammaliati, ringraziano. Filippo Cassanelli, Slackline Bologna ASD "Oltre le due slackline che abbiamo qui sulla Rupe e sul monte, - spiega Antonio Pazzaglia, Associazione Burdel Line - ne abbiamo altre sei sotto il Monte, dove se uno vuole fare un giro, ma anche dalla strada di San Giovanni, guardando verso l'alto, ci sono tutti questi ragazzi che lì che camminano avanti e indietro, c'è chi salta, chi fa delle capriole anche, ci sono anche dei veri e propri acrobati sulla slackline". Divertimento assicurato... "Per noi sicuro, - dice - ma anche per chi viene a guardare, perché se passiamo dal Passo delle Streghe sono tutti con gli occhi lì in su a vedere questi, chiamiamoli fra virgolette, passi, perché per chi fa questa attività non siamo dei passi, però per chi ci guarda rimane sempre una grande emozione". "Ci troviamo bene, - assicura Filippo Cassanelli, Slackline Bologna ASD - il territorio è fantastico e si presta per il nostro sport, la nostra disciplina, quindi quale evento migliore che un festival di sport di outdoor per praticare, diffondere la nostra disciplina slackline". Cosa possiamo aspettarci in questi tre giorni? "Decisamente un sacco di gente per aria, ho quella testa fra le nuvole per così dire, però in realtà insomma siamo preparati, tutto assolutamente fatto a norma, a regola d'arte, tanti ragazzi che saranno qui disposti a mettersi alla prova, a sfidare le proprie paure e a divertirsi".

E poi, distribuiti nei tre giorni, trail run, arrampicata, nordic walking, tessuti aerei, parapendio, E-bike, trekking, il parkour sul Pianello insieme agli stuntmen professionisti del cinema; ma anche lo yoga e il tiro con l'arco all'ex pattinaggio. Insomma, dalle classiche alle più originali: “la miglior valorizzazione del territorio - sottolinea Sara Raschi, per la Segreteria di Stato al Turismo - attraverso lo sport outdoor”. "Per me è anche un'offerta turistica importante da valorizzare - sostiene Luciano Zanotti, I Lunghi Archi San Marino - e anche da divulgare, perché poi alla fine la pubblicità è l'anima del commercio. Se la pubblicizziamo bene, abbiamo un territorio bellissimo e credo che sia una cosa in più che possiamo offrire ai nostri turisti che ci vengono a trovare".

Nel video le interviste ad Antonio Pazzaglia, Associazione Burdel Line; Filippo Cassanelli, Slackline Bologna ASD; e Luciano Zanotti, I Lunghi Archi San Marino.