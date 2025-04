SAN MARINO Energika: presentata l'edizione 2025 In programma dal 25 al 27 aprile come ogni anno al centro lo sport outdoor. Novità di questa edizione un appuntamento musicale unico nel suo genere

Dalla ormai iconica slackline tra le torri al tiro con l'arco, trail run e tanto altro. È l'edizione 2025 di Energika che si prepara ad attrarre sul Titano tanti appassionati delle attività outdoor. Appuntamento che valorizza le unicità del territorio sammarinese.

"L'attività outdoor e la vacanza attiva, come la chiamano in ambito turistico - afferma Alan Gasperoni, Segretario particolare del Segretario di Stato al Turismo - è nata un po' per esigenza. Oggi è diventata un asset che stiamo promuovendo anche in tutta quella che è la nostra campagna turistica. Energika è l'evento che mette a sistema tutte le opportunità di fare attività all'aperto nella Repubblica di San Marino in un territorio dove, fra l'altro, ci sono già e quindi è sufficiente promuoverle perché poi il turista le scopre da solo e scopre che San Marino, tra le tante possibilità che offre, offre anche quella di fare tante attività all'aria aperta e di divertirsi, perché no, e di scoprire spazi che abitualmente non sono utilizzati".

Dieci le attività che si potranno svolgere dal 25 al 27 aprile, tutte gratuitamente. Tra le novità il parkour e un evento musicale unico nel suo genere.

"Attività e discipline sportive - spiega Samuele Guiducci, organizzazione Energika - che sono tutte libere e praticabili nel centro storico, quindi dalla corsa, mountain bike, slackline, arrampicata, parkour, yoga, nordic walking e tante altre. Quindi sono tutte attività che possono essere svolte liberamente e saranno fattibili nel centro storico in questi tre giorni di festival".

"Energika - aggiunge Michele Zanotti, organizzazione Energika - prende il nome dall'energia di fare attività all'aria aperta e quindi oltre alla parte intrattenimento che vorremmo fare per affiancare l'attività, il Rotation Stage è un collettivo di 100 musicisti attivi e energici che si buttano per creare situazioni improvvise in cui in questa occasione faremo una scaletta di 30 brani e coinvolgeremo tanti ragazzini che si potranno cimentare nel suonare il proprio strumento preferito assieme ad altri musicisti molto esperti".

Nel servizio le interviste ad Alan Gasperoni (Segretario particolare del Segretario di Stato al Turismo), Samuele Guiducci (Organizzazione Energika) e Michele Zanotti (Organizzazione Energika)

