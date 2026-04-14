Energika, presentata l'edizione 2026: tra le novità l'Hyrox

Lo sport all’aria aperta torna a riempire le vie del centro storico del Titano dal 24 al 26 aprile con la nuova edizione di ‘Energika’, il festival degli appassionati delle attività outdoor. Presentata alla segreteria Turismo la tre giorni di eventi, esibizioni e dimostrazioni delle tante discipline presenti, che si potranno anche provare con l’aiuto degli istruttori.

Dal tiro con l’arco al nordic walking, dall’acroyoga all’arrampicata, ci sarà sport per tutti i gusti. Oltre all’ormai celebre slackline, con più di 100 atleti da tutto il mondo che si cimenteranno in 313 metri di camminata mozzafiato dalla Torre Guaita alla Cesta. Rispetto alle precedenti edizioni, quello del 2026 sarà un festival più diffuso. Saranno diverse le zone del centro storico coinvolte dal programma degli eventi, spiega Samuele Guiducci, tra gli organizzatori: “Un'edizione molto diffusa all'interno del centro storico, alla scoperta anche di sentieri e luoghi che magari solitamente non vengono visti. E sarà gratuito: quindi vi aspettiamo nel centro storico perché sarà un momento sia sportivo ma anche di musica, entrambi i giorni ci saranno sia concerti live che DJ Set, per tutte le età. Riteniamo sia fondamentale avere il giusto ritmo anche durante questi eventi sportivi”.

Farà il suo debutto a Energika anche l’Hyrox, la disciplina del momento tra gli appassionati di fitness. “L’Hyrox è un evento amatoriale che comprende una gara di otto stazioni intervallate da un km di corsa tra ciascuna di esse. Le otto stazioni sono principalmente stazioni aerobiche: degli esercizi a corpo libero o con dei piccoli attrezzi. La proponiamo grazie a Energika e all’evento che è stato organizzato in centro storico, quindi in una situazione veramente tanto suggestiva”, racconta Alberto Gambuti della palestra Move.









