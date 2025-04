Energika: scarica di adrenalina in centro storico

Quarta edizione di Energika, nel vivo della seconda giornata. Domani si chiude. Il centro si è riempito di turisti che approfittano dei ponti, delle feste per vivere il divertimento, per vivere lo sport. Qui lo sport adrenalinico è quello più estremo perché si vedono salti immortali, si vede parkour: si può guardare ma anche provare successivamente. La novità è che la cultura underground arriva anche nel centro storico, si mischia ai monumenti, alla storia e ai palazzi del governo, della politica.

"Finalmente il parkour, il movimento sportivo - commenta Daniel Savo, presidente Xplore -, non è più sottocultura ma diventa cultura. Il parkour è un movimento certo di spettacolo ma non è solo quello, si tratta di guardare il mondo con una prospettiva di gioco e di movimento, di creatività, una logica di 'attraverso le sfide migliorare le proprie capacità mentali e fisiche'".

"Uno sport come l'arrampicata - spiega Matteo Mosconi, Wave Rock Rimini - è unico nel senso che ti dà una grande scarica di adrenalina: cercare di arrivare in cima a un tiro o a una vetta comunque ti porta molto coraggio, molta forza. La parete è quella un pochino più facile, che potrebbe andare bene per chi inizia ad arrampicare. Dopo ci sono anche altre pareti più difficili, qua a San Marino siamo fortunati, abbiamo molte tipologie di pareti".

"Questo è il nordic workout - afferma Chetti Mina, istruttrice San Marino Nordic Walking -, ovvero una camminata con i bastoncini, quindi la classica camminata del nordic, abbinata al fitness, un'attività a tutti gli effetti sportiva. Il nordic walking è anche un'occasione per stare nella natura. A contatto con la natura, sempre di fuori, in tutte le stagioni, nel nostro bellissimo centro storico, nei nostri parchi e un po' ovunque".

