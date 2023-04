"Energika": week-end all'insegna dello sport e dell'attività all'aria aperta

l'intervista a Federico Pedini Amati

La primavera sammarinese è “Energika”: sabato 22 e domenica 23 aprile, prima edizione del festival voluta e pensata per offrire il meglio delle esperienze outdoor sul territorio. La Segreteria di Stato per il Turismo, in sinergia pubblico-privato con professionisti locali, propone un programma ricco di eventi, tra sport e attività all'aria aperta, con Campo Bruno Reffi come punto nevralgico.

Ci sarà lo Slackline tra le Torri, sempre di grande impatto con diverse linee nel centro storico e sul Monte Titano: “Quest'anno un vero e proprio meeting con 70 iscritti, - spiega Antonio Pazzaglia - provenienti persino dalla Sicilia”, pronti a godersi la bellezza di un panorama mozzafiato.

Organizzati nei due giorni, inoltre, E-bike tour (anche con mountain bike) e trekking Cammino del Titano con guida - fa sapere Marco Rossi - su vari percorsi e per ogni livello.

Si sposa, inoltre, alla perfezione con lo spirito dell'iniziativa, il Tiro con l'Arco nel bosco, grazie ad “un condensato dei fondamenti dell'attività adatto a tutti, insieme ad un piccolo torneo Torre Cesta a premi, alla fine per mettersi alla prova – dice Luciano Zanotti, che insieme ai Lunghi Archi promuove da tempo il percorso di crescita del movimento outdoor a San Marino.

Non manca la componente agonistica con la “Titano Trail Run”, gara nazionale Fidal con trail corto da 14 km e medio da 25 km, “percorso che tocca 7 Castelli, - anticipa Samuele Guiducci – facendo scoprire tratti mai visti”.

Sabato 22 spazio quindi alla musica ma non il solito concerto. Dalle 16 alle 20 sarà rotation stage: 30 brani da condividere, “tutti possono salire sul palco” – avverte Michele Zanotti, esibendosi con formazioni uniche e girevoli.

Infine per la parte ludico-motoria: yoga, arrampicata; ma anche parkour; e per allenare il palato l'immancabile street food al parco. Obiettivo, insomma, tanto sano divertimento e perché no, attirare visitatori dalla Riviera, già in festa per il ponte del 25 aprile. Per le prenotazioni e le tutte le informazioni consultare il sito: www.energikasanmarino.com.

"Abbiamo creduto fortemente in questi anni - conferma il Segretario Federico Pedini Amati - alla parte legata all'outdoor questo è uno di quegli eventi, anzi l'evento che fa partire la stagione primaverile proiettato verso l'estate; dà la possibilità a chiunque di poter partecipare. Contiamo di portarlo avanti come evento anche nei prossimi anni. Energika San Marino Outdoor Sport & Adventure Festival è l’evento perfetto per la promozione della nostra idea di turismo green e all’aria aperta".



Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.