MEETING21 Enrico Letta: "Green Pass, auspico una soluzione per San Marino" Parole diplomatiche dal segretario del Partito Democratico, mentre Rosato (Italia Viva) e Conte (M5S) sono favorevoli al certificato verde per il personale scolastico

I leader dei partiti si sono più o meno tutti schierati in favore del Green Pass, hanno anche citato il Meeting come esempio virtuoso, qui si entrava solo con i dati del Green Pass inseriti nell'applicazione, a tal proposito abbiamo chiesto al segretario del Pd Enrico Letta un commento sulla situazione di San Marino, ne hanno parlato, in generale, anche Ettore Rosato, Italia Viva, e Giuseppe Conte presidente del M5S.

Nel video le interviste a Enrico Letta, segretario Pd; Ettore Rosato, presidente Italia Viva; Giuseppe Conte, presidente M5S

