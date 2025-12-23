TV LIVE ·
Ente Cassa di Faetano cerca partner per BSM

L'Ente sceglie all’unanimità il gruppo Prometeia per individuare e valutare nuovi partner azionari di Banca di San Marino.

di Giacomo Barducci
23 dic 2025
L’Ente Cassa di Faetano sceglie all’unanimità il gruppo Prometeia per individuare e valutare nuovi partner azionari di Banca di San Marino. La società di consulenza, con 50 anni di storia e oltre mille professionisti, avrà il compito di vagliare in piena indipendenza sia le proposte già pervenute, sia potenziali investitori sui mercati globali.

L’operazione punta a garantire la massima trasparenza e competenza tecnica nel processo di rafforzamento dell'istituto. Affidandosi a un partner di prestigio specializzato in risk e wealth management, si legge nella nota, il CdA mira a consolidare la crescita della banca storica del Titolo, tutelando i risparmiatori e sostenendo l’intero sistema economico sammarinese nel lungo periodo.




