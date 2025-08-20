Ente Cassa di Faetano replica a Giuseppe Morganti: "Sta danneggiando l'immagine della Banca"

Il CdA dell'Ente Cassa di Faetano replica con una nota alle dichiarazioni di Giuseppe Maria Morganti, ritenute allarmistiche e poco rispettose verso gli altri soci. L’Ente ricorda che Morganti, in qualità di socio, avrebbe potuto sollevare direttamente le sue perplessità in assemblea. Viene chiarito inoltre che un’assemblea straordinaria sarà convocata a settembre, mentre la decisione sulla cessione delle quote di Banca di San Marino è già stata approvata a larga maggioranza lo scorso 12 aprile, con Morganti presente. In merito alla vendita a San Marino Group spa, della maggioranza di Banca di San Marino, il CdA difende la serietà degli imprenditori coinvolti, pronti a investire circa 40 milioni. Vengono citati il manager Christov Assen, a capo di una holding da 2,3 miliardi, e l’economista internazionale Richard Werner. Prima di avviare i contatti con ECF, gli investitori – precisa il comunicato - hanno incontrato Banca Centrale, che resta l’organo autorizzativo. Per l’Ente, le accuse infondate di Morganti danneggiano l’immagine della banca.







