Enti no profit: funzionari pubblici in auto per compilare i questionari sulle attività

La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura invita gli enti no profit sammarinesi al confronto. Nell'ambito di un lavoro congiunto con altre Istituzioni ed Uffici della Pa, è stato predisposto un questionario diretto a tutte le Fondazioni, le Associazioni e gli enti analoghi, per raccogliere informazioni sui vari aspetti delle attività condotte, soprattutto quelle svolte o finanziate all’estero. Lo scopo dell'incontro è infatti quello di fornire le giuste direttive per la compilazione dei questionari, grazie all'ausilio di alcuni funzionari pubblici messi a loro disposizione.