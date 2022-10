Entra nel vivo l'esame della riforma previdenziale

È il tema disincentivi il primo aspetto affrontato dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta nei lavori serali della Commissione Sanità: “Non nascondo che le parti sociali siano critiche su questi punti – afferma – ma dobbiamo fare i conti con una situazione dove buona parte dei pensionati non rientrano nei 40 anni contributivi e vanno in pensione con disincentivi irrisori. È per questo che è stato necessario introdurre disincentivi tali per cui al lavoratore convenga restare a lavorare”. Queste misure, aggiunge Ciavatta, mettono in sicurezza il fondo pensioni per i prossimi 10 anni con una riduzione consistente del disavanzo.

“Nel 2021 abbiamo avuto 130 milioni di contributi a fronte di 205 milioni di prestazioni - fa notare Emanuele Santi di Rete – è chiaro quindi che già da anni il sistema non si sostiene, questa riforma conterrà il disavanzo in modo importante”. Per Andrea Zafferani, di Repubblica Futura, l'idea di coprire i disavanzi erodendo il fondo pensioni è rischiosa e non condivisibile. Matteo Ciacci dichiara che Libera farà interventi tecnici sul riscatto degli anni universitari, minimi degli autonomi e una proposta programmatica sui lavori usuranti, tema affrontato in nottata prevedendo che si possa derogare la quota 103.

Come da ordine del giorno in mattinata il comma è stato sospeso per esaminare il Pdl sulle forme di sostegno per le donne sole in gravidanza e i nuclei familiari mono genitoriali: “Questa norma vuole sanare un vuoto che riguarda la tutela di quelle categorie, per fortuna poco numerose, ma presenti sul nostro territorio” afferma Francesca Civerchia del Pdcs. Da Guerrino Zanotti di Libera un'unica critica: “Gli strumenti di tutela – dice – sono già oggi presenti”.