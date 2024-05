FUTURO SOSTENIBILE Entra nel vivo la missione sul Titano del team della NFI Una settimana di incontri con il territorio, nell'ambito del Programma sulle città sostenibili

Sul Titano da domenica – lavori aperti ufficialmente con l'udienza davanti ai Capitani Reggenti - il team della Norman Foster Institute sulle città sostenibili è in campo per la conoscenza del territorio, in una agenda fitta di incontri con soggetti istituzionali e non, visite nei Castelli e in aziende private, colloqui con i vertici delle aziende autonome, discussioni con i leader delle comunità.

Oggi, tra gli altri, il confronto con le istituzioni universitarie e con una delegazione di Governo – Segretario agli Esteri, Luca Beccari e al Territorio, Stefano Canti – sulla studio che i giovani ricercatori - vengono da Bulgaria e Siria, Stati Uniti e Bielorussia, Egitto e Messico – hanno già concluso in fase teorica, mappando il Titano sotto diverse dimensioni dai consumi e l'approvvigionamento energetico al verde, i servizi, la sostenibilità su più fronti: del turismo, dell'abitare, della mobilità.

Un documento che, fotografando lo stato dell'arte, funge ora da base per la fase operativa della verifica in loco. Da qui, la traduzione delle idee in proposte per indirizzare San Marino verso un futuro sostenibile. Il programma è alla sua prima edizione e prevede tre case study su altrettante realtà urbane europee: accanto a San Marino, scelte Atene e Bilbao.

