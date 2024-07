SAN MARINO Entrano nel vivo le Giornate Medioevali Al Podere Lesignano la storia si unisce al fantasy con il Raduno Tolkien Fest

San Marino torna indietro nel tempo per rivivere la storia e la cultura medievale. In questa 27° edizione delle Giornate Medievali per permettere ai visitatori di immergersi a pieno nell'epoca dell'Età di Mezzo, il Centro Storico diventa un palcoscenico diffuso con esibizioni di musici, sbandieratori e cavalieri fino a tarda sera. Oltre agli spettacoli anche l'opportunità di vedere al lavoro i mastri artigiani e scoprire tutte le curiosità del periodo medievale.

In serata il cuore delle attività sarà concentrato alla Cava dei Balestrieri con gli spettacoli dei “Le Barnos”, del Gruppo Sbandieratori San Sepolcro, i balli della Cerna dei Lunghi Archi e il gruppo di rievocazione storica tedesco Fanfarenzung Otteinrich.

Al Podere Lesignano la storia si unisce al fantasy con il Raduno Tolkien Fest: l’evento che è magia, gioco, cultura e divertimento con al centro l’universo delle opere dello scrittore J.R.R. Tolkien.

