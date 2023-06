YOGA Entrare in contatto con il corpo e lo spirito, San Marino celebra la giornata dello Yoga Una collaborazione con l'Ambasciata Indiana per onorare la ricorrenza internazionale

Il silenzio, la sua importanza per un'efficace meditazione. È uno degli elementi alla base della pratica dello Yoga, che questa settimana ha celebrato la sua giornata internazionale.

Lo Yoga, diffondendosi dall’India, ha raggiunto ormai tutto il mondo ed è proprio dalla collaborazione tra l’Ambasciata Indiana e le Segreterie Sammarinesi che per la sesta volta ne è stata festeggiata la ricorrenza in Repubblica.

Una pratica utile per eliminare ansie e stress, entrare in contatto con il proprio corpo e il proprio spirito, trovare la giusta concentrazione. Ma utile anche per unire persone e confini, come quelli tra India e San Marino.

"Oggi è un onore essere qui a San Marino per celebrare questa giornata - ha detto Amararam Gurjar, Vice Ambasciatore Indiano a San Marino - Credo che lo Yoga possa promuovere i legami e l'amicizia tra le nazioni e costruire un ponte tra cittadini dell'India e di San Marino".

Nel servizio le interviste a Amararam Gurjar, Vice Ambasciatore Indiano a San Marino, e Maria Alessandra Albertini, Ambasciatrice di San Marino

