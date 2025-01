Enzo Merlini: "Solidarietà della CSdL ai giornalisti di San Marino RTV e a tutti coloro che fanno informazione"

"Il brutto vizio dei politici di ritenere la San Marino RTV come il proprio megafono e che, come tale, i giornalisti dovrebbero essere ‘accondiscendenti’, non è novità" scrive in una nota Enzo Merlini, Segretario della CSdL. “Evidentemente, si è proprio passato il segno”, afferma Merlini, riferendosi alle pressioni politiche denunciate dal Comitato di Redazione.

Merlini elogia la presa di posizione del Direttore di San Marino RTV Roberto Sergio, che ha ribadito il ruolo di “imparzialità, correttezza e indipendenza” del servizio pubblico. "Immagino che l’iniezione di ulteriori risorse - prosegue - abbia spinto qualcuno a ritenere ancora più ‘normale’ la volontà di vedere in TV solo ciò che si vorrebbe emergesse e nel modo in cui se ne pretenderebbe la descrizione".

Il Segretario CSdL ricorda anche episodi recenti in cui giornalisti e cittadini sono stati portati in Tribunale per le loro opinioni, salvo poi essere assolti. “Questo dimostra un rapporto problematico tra chi detiene il potere e il mondo dell’informazione”, osserva. Porta quindi la solidarietà della CSdL alle giornaliste e ai giornalisti di San Marino RTV e a tutti coloro che subiscono pressioni solo per aver svolto il proprio lavoro. “Il diritto all’informazione libera e indipendente deve essere difeso con forza”, conclude Merlini.