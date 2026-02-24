Epatite C, parte lo screening gratuito a San Marino

“FacciamoCi il test”: parte l'invito dell'ISS a tutti i cittadini nati tra il 1973 e il 1993 a partecipare dal 1° marzo allo screening gratuito per l'Epatite C. Prevede un semplice prelievo di sangue e potrà essere effettuato anche insieme ad altri esami. Un gesto semplice ma importante: l'iniziativa – con chiamata attiva tramite lettera - mira a identificare tempestivamente chi è affetto dalla malattia, spesso asintomatica, per garantire un accesso precoce alle cure. “L'Epatite C è una delle malattie infettive più diffuse, che può portare a mortalità, in particolare può causare cirrosi e tumore del fegato. Quindi cercare di diminuire la prevalenza di questa infezione è fondamentale”, afferma il Direttore del Dipartimento Ospedaliero Gabriele Donati.

L'epatite C è un'infezione cronica con una prevalenza stimata intorno allo 0,5/1% della popolazione. “Purtroppo non abbiamo il vaccino, però da qualche anno abbiamo farmaci molto potenti e con effetti collaterali molto limitati” - continua Donati. Pertanto, far venire fuori le infezioni che sono latenti e che non conosciamo è fondamentale per poter curare questi pazienti”. L'obiettivo dell'OMS è ambizioso: eradicare l'Epatite C entro il 2030. Potrebbe riuscirci San Marino, grazie alle sue dimensioni ridotte.

Da qui l'appello alla partecipazione a chi rientra nel target. “Ci crediamo”, afferma il Direttore Sanitario Alessandro Bertolini. “È stata scelta questa fascia d'età – spiega Donati - in maniera concorde con quanto è già stato fatto in Italia, scegliendo questa coorte come quella più significativa dal punto di vista della possibilità di infettarsi. Stimiamo che le persone che saranno sottoposte a screening saranno circa 10.000”.







