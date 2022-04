COVID-19 Epatiti e vaccini anti-Covid, l'Istituto superiore di Sanità esclude ogni connessione La variante Omicron, stando ai dati, non è molto più innocua della Delta. A San Marino riprese le visite ai pazienti del Casale La Fiorina

In attesa dell'aggiornamento dati Covid a San Marino nei prossimi giorni, sono riprese le visite nella stanza degli abbracci al Casale La Fiorina. Tutti gli ospiti ricoverati poiché positivi si sono negativizzati, tranne uno che però è rientrato comunque nella struttura, e rimane in isolamento. In Italia il Sottosegretario alla Salute Sileri anticipa all'Ansa le decisioni sulla gestione della pandemia che dovrebbero essere comunicate in settimana. Le mascherine al chiuso dovrebbero restare sui mezzi di trasporto come aerei e treni, ma anche negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni uffici a particolare rischio assembramento. Sileri prevede comunque una estate senza l'utilizzo delle mascherine. Anche l'Istituto Superiore di Sanità esclude la connessione tra le epatiti nei bambini e la vaccinazione anti-Covid.

La John Hopkins University invece ritiene che la variante Omicron non sia tanto innocua: il rischio di aver bisogno di ossigeno supplementare o di finire in terapia intensiva non è molto diverso nei pazienti infettati con Delta. Il 17,6% dei pazienti Omicron è finito in terapia intensiva rispetto al 25,4% dei pazienti Delta. I dati odierni risentono ancora dei giorni di festa, poco meno di 30mila l'incremento (29.575), con 182mila tamponi, lieve diminuzione di terapie intensive (409, -7) ma ancora in crescita notevole i ricoveri (10.328, +278), e ben 146 decessi. In Emilia Romagna 2.158 nuovi positivi; stabili le terapie intensive, sotto alle 40 unità (38), ma ben 24 decessi, di cui uno anche in provincia di Rimini (un uomo di 91 anni). A Pechino 20 milioni di test su 23 milioni di residenti, per soli 32 casi accertati di Covid; è la politica del “contagio zero” perseguita dalla Cina. A Shanghai oltre 1.600 casi, e 15mila asintomatici; 52 i decessi, con età media di 83 anni.

