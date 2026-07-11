VIOLENZA Episodi di violenza: Giunte e opposizioni chiedono al Governo di intervenire su sicurezza e disagio giovanile "Già nella prossima seduta faremo alcune riflessioni sull'inasprimento delle norme" annuncia il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi

San Marino si trova a fare i conti con episodi di violenza a cui la popolazione non è certo abituata. In pochi giorni due fatti di cronaca hanno scosso il Paese e acceso il dibattito su sicurezza e disagio giovanile. Il primo a Borgo Maggiore, dove un 60enne sammarinese è stato aggredito e rapinato da due giovani che, dopo avergli spruzzato spray al peperoncino, gli hanno strappato la catenina d'oro dal collo. Pochi giorni dopo un 46enne è finito in ospedale con una frattura e diverse ferite dopo una violenta colluttazione in via Giacomini nata, secondo le ricostruzioni, da un rimprovero rivolto a un gruppo di ragazzi che sfrecciavano in scooter.

Si rompe così il consueto clima di tranquillità che contraddistingue la Repubblica. Gli episodi alimentano anche il timore che la crescente violenza registrata negli ultimi anni sulla vicina Riviera romagnola possa trovare spazio sul Titano. Immediata la reazione delle istituzioni. La Giunta di Castello di Città chiede più presidio del territorio, ma invita anche a non fermarsi all'emergenza: servono prevenzione, coinvolgimento di famiglie, scuola, associazioni e servizi sociali, perché sicurezza ed educazione devono procedere insieme. La giunta di Borgo Maggiore propone un monitoraggio mirato delle forze dell'ordine, con eventuali telecamere e maggiore illuminazione pubblica. Dall'altra parte ribadisce l'importanza del ruolo delle istituzioni nel creare momenti di aggregazione e della scuola nell'insegnamento dell'educazione civica.

"La risposta del governo è di grande preoccupazione - commenta Andrea Belluzzi, segretario agli Interni -, prima di tutto, per un fenomeno che è estremamente complesso. Già nella prossima seduta faremo alcune riflessioni sull'inasprimento delle norme. Già nel 2020 abbiamo avuto dopo il covid con le riaperture dei grossi problemi. Stiamo ampliando e potenziando il nostro servizio di videoripresa per proteggere il territorio. E ovviamente puntiamo sul lavoro delle nostre forze di polizia che su questi episodi - lo desidero dire dopo essermi consultati con i comandanti - che hanno alzato l'attenzione da tempo".

Sulla tema anche le opposizioni. Domani Motus Liberi sollecita un rafforzamento degli organici di polizia, maggiori investimenti in tecnologie e strumenti di prevenzione, ma richiama anche la necessità di creare spazi e opportunità per i giovani. Repubblica Futura, invece, chiede al Governo di riferire in Commissione sui recenti episodi e di aprire una riflessione complessiva sulla sicurezza, senza trascurare le emergenze sociali che stanno emergendo anche nella Repubblica.

"La prima cosa da fare è parlare ai giovani - conclude Belluzzi -. Bisogna mettere a loro disposizione degli spazi per poter vivere la loro gioventù in maniera adeguata. Credo che una delle questioni sia proprio una sorta di ribellione, proprio per non avere gli spazi, non trovare modo di vivere alla loro età".

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi (segretario agli Interni)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: