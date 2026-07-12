Episodi di violenza in territorio, Generazione Libera: "Non può diventare normalità"

Episodi di violenza in territorio, Generazione Libera: "Non può diventare normalità".

Dopo i recenti episodi di violenza verificatisi a San Marino sono emerse diverse riflessioni di opposizioni e Giunte di Castello. Poi la presa di posizione del governo, attraverso la Segreteria Interni che ha promesso di intervenire tempestivamente e riferire in Commissione, infine anche l'intervento di Generazione Libera: "La violenza non può diventare normalità". Queste le parole del gruppo giovanile del partito di maggioranza, in particolare dopo la brutale aggressione ai danni di un 46enne, pestato da un gruppo di giovani e finito in ospedale con 30 giorni di prognosi. Il movimento condanna senza attenuanti l'episodio e invita a non liquidarlo come una bravata, chiedendo una riflessione sul crescente disagio giovanile, sul ruolo di famiglia, scuola e social network e sulla necessità di investire in educazione, rispetto e prevenzione.

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