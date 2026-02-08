Epstein files: citato San Marino nella chat con Jagland, oratore per l'investitura della Reggenza nel 2012

Epstein files: citato anche San Marino nelle chat del faccendiere-pedofilo americano. In una chat, dal tono molto amichevole, Epstein dialoga con l'ex premier norvegese, Thorbjørn Jagland. Proprio il politico scandinavo annunciava una sua prossima visita in Repubblica ed Epstein commentò con la frase, “I like San Marino”. La chat risale, infatti, a marzo 2012 e coincide con i giorni immediatamente precedenti alla visita ufficiale di Jagland in Repubblica in qualità di Segretario Generale del Consiglio d'Europa, per partecipare - il 1° aprile 2012 - alla Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti in veste di Oratore Ufficiale. Una figura di spicco su cui la polizia norvegese ha annunciato ora l'apertura di un'indagine per sospetto di "corruzione aggravata", proprio a causa dei suoi passati legami con Jeffrey Epstein. Legami stretti tra i due negli anni 2010.