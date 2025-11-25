TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica 19:13 Elezioni Giunte: il report finale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa 18:07 Si di Kiev al piano concordato con gli USA 17:56 "Mappamondo cancellato": Emilio Isgrò dona una sua opera a San Marino 16:05 Fsgc, un calcio a portata di tutti e più ambizioso nel nuovo piano strategico 15:19 Tentate truffe a San Marino: si fingono Carabinieri per chiedere denaro, gioielli e valori 14:07 Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro 11:32 Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS 10:31 Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Errata uguaglianza nell'accesso alla salute: documento del Comitato Sammarinese di Bioetica

Presentato “Bioetica e genere: diritto, salute e giustizia sociale”. La presidente Luisa Borgia: "Solo tornando a considerare che maschio e femmina non sono uguali potremo avere terapie precise e adeguate per ciascuno dei due sessi"

di Monica Fabbri
25 nov 2025

In tema di salute l'uguaglianza può generare disuguaglianze. Non è un paradosso ma un ribaltamento dei presupposti, che si basa su “un'errata concezione di uguaglianza tra uomo e donna”. Il Comitato Sammarinese di Bioetica, sempre fedele alla sua vocazione di tutela dei diritti dei più vulnerabili, punta i riflettori su forme di disparità e discriminazioni meno evidenti ma non per questo meno reali. Lo fa presentando il documento “bioetica e genere: diritto, salute e giustizia sociale”. Analizza le molteplici espressioni di disparità su pazienti, professioniste sanitarie, ricercatrici, derivanti dal mancato riconoscimento delle differenze biologiche tra i sessi. “Nell'equo accesso al diritto alla salute, considerare dal punto di vista biologico l'uomo e la donna, sesso maschile e sesso femminile uguali, vuol dire generare una discriminazione” – spiega la Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica Luisa Borgia. “E' uno dei pochi casi in cui la discriminazione non nasce da una differente concezione ma da una uguale concezione. Dobbiamo tornare a considerare che maschio e femmina, intesi come sesso biologico maschile e sesso biologico femminile, non sono uguali. E' solo a partire da questo che potremo avere delle terapie precise e adeguate per ciascuno dei due sessi”.

Nel documento viene esaminata la filiera del farmaco, che vede la ricerca biomedica concentrarsi su modelli sperimentali maschili. Ne deriva una maggior percentuale di reazioni avverse proprio nelle donne, escluse dagli studi. Sotto la lente anche il settore dei dispositivi medici, prodotti sull'anatomia dell'uomo. Focus, infine, sull'intelligenza artificiale, i cui algoritmi rischiano di perpetuare stereotipi e informazioni alterate. “Il nostro auspicio - conclude Borgia - è che si possa generare una catena virtuosa che parta dalla ricerca dei farmaci o dei dispositivi, che coinvolga ricercatrici donne, che tenga conto delle differenze biologiche. E che anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale si consideri che vanno inseriti algoritmi che prendano in considerazione la differenza, altrimenti l'intelligenza artificiale genererà informazioni viziate alla base, perché tengono conto non delle differenze ma di una errata eguaglianza”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità