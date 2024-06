Errore in 76 bollette dell'acqua, AASS: "Accredito nella prima fattura utile"

Settantasei utenti sammarinesi hanno ricevuto bollette dell'acqua (fatture del 31 maggio 2024) con consumi già conteggiati. È quanto comunica, in una nota, l'Azienda autonoma per i servizi pubblici che sottolinea come abbia già inviato specifica comunicazione agli utenti interessati. “Pertanto – si legge – coloro che hanno già saldato l’importo, riceveranno nella prima fattura utile un pari accredito del consumo erroneamente addebitato”. Mentre gli utenti che “hanno interrotto l’addebito bancario o non hanno saldato la fattura, riceveranno il saldo corretto, senza l’applicazione di ulteriori costi, in occasione della emissione della prossima bolletta del servizio idrico”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero 0549-883700.

