SCUOLA Esame di maturità 2020: ecco le emozioni e le impressioni dei primi maturi

114 in totale i ragazzi e le ragazze che da oggi al 28 giugno tornano alla Scuola Secondaria Superiore di San Marino, in presenza, per sostenere gli esami di maturità. Gli studenti affronteranno una prova orale che spazierà dalla discussione dell'elaborato realizzato, alle discipline di indirizzo e di italiano, fino al colloquio su iniziativa della commissione sui vari aspetti della didattica e collegamenti con l'attualità. Una tipologia di esame inedito ma ben accolto dai primi che l'hanno sostenuto.

“Su questi mesi di scuola a distanza - spiegano - quello che sicuramente ci è più mancato è lo stare in classe e seguire le lezioni insieme ai compagni”.





