Esame di stato per giornalisti, primo banco di prova

I 6 candidati arrivano tutti insieme, sorridendo. Si conoscono tra loro e conoscono bene il mondo dell'informazione sammarinese, perché molti ci lavorano già da anni.

Anche se qualcuno si presenta senza avere i requisiti, ed è costretto a fare dietrofront.

Ma la giornata di oggi segna un punto di svolta: se i praticanti passeranno l'esame di stato, saranno ufficialmente nell'elenco dei giornalisti professionisti. Una novità per San Marino, che così si equipara all'ODG italiano.

Un traguardo o un punto di partenza? "Può essere tuttE e due. Intanto può essere il traguardo di un percorso professionale lungo, complicato credo, al quale i candidati arrivano con la speranza di poter ripartire con una consapevolezza maggiore, con una certificazione, che sono davvero pronti a fare un'informazione etica, giusta, corretta, dedicata a un pubblico variegato", ha dichiarato il Presidente della Commissione esaminatrice Fabrizio Maffei.

Questo primo esame di stato, frutto di un lavoro di Consulta, Congresso e Segreteria competente, ha sì una valenza istituzionale, ma anche simbolica per i giornalisti, che si vedono riconosciuti diritti e doveri propri di un ordine professionale.

"È una bella giornata anche per i nostri datori di lavoro, cioè i cittadini, quelli che leggono un giornale, consultano un sito internet o guardano la televisione, perché l'informazione di tipo professionale è un'informazione che risponde innanzitutto a un codice deontologico e a due principi che a me stanno particolarmente a cuore, che sono quelli della continenza e della tutela delle fasce deboli. E poi è una bella giornata credo anche per le istituzioni, perché noi abbiamo fatto un grande lavoro, ma le istituzioni si sono fidate", le parole di Roberto Chiesa, Presidente della Consulta dei giornalisti

L’esame consiste in una prova scritta e una prova orale, e verte su fatti di attualità e nozioni di cultura generale, sulle norme del diritto sammarinese, la storia, e, in particolare, sulla disciplina dell’attività giornalistica e dei media.

La prova verifica anche le attitudini e le conoscenze acquisite nel corso della pratica giornalistica prevista.

Interviste a: Fabrizio Maffei – Presidente Commissione esaminatrice, Roberto Chiesa – Presidente della Consulta dei giornalisti