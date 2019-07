Esami a San Marino: tutti "maturi" gli studenti

Tutti promossi gli 87 studenti che giovedì 4 luglio hanno concluso l'esame di maturità, per la prima volta senza la terza prova. Per undici di loro massimo punteggio. È arrivata anche una lode. In generale buone prestazioni con una valutazione media di 84. Hanno ottenuto 100: Davide Alpini (Lode), Beatrice Bianchi, Margherita Bologna, Alessia Dall’Olmo, Federico Dolcini, Arianna Ghinelli, Lorenzo Maiani, Mirco Mattei, Chiara Renzetti, Beatrice Veronesi, Pietro Zafferani. Venerdì 12 luglio al Teatro Titano la cerimonia di consegna dei diplomi.