Esc 2021: San Marino chiuderà la finale di sabato. Flo Rida "Grazie per il supporto"

Sentiamo Flo Rida

Una finale col botto. San Marino, infatti, chiuderà l'evento conclusivo sul palco di Rotterdam. Nella notte l'estrazione del 'running order'. Dopo Italia e Svezia, infatti, saranno Senhit e Flo Rida ad esibirsi con la loro 'Adrenalina' insieme al corpo di ballo con la direzione artistica di Luca Tommassini. Ieri una performance 'andrenalinica' ha portato il Titano allo show conclusivo. "È un bel momento - ha commentato il Dg Carlo Romeo da Rotterdam - sabato sarà durissima ma ce la giocheremo fino in fondo". La classifica finale consisterà in una combinazione al 50% di televoto e voto di giurie. Non è mai possibile votare per il proprio Paese, né per mezzo del televoto né da parte delle giurie nazionali.







Intanto ieri sera, durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, grande successo della performance di Senhit, cantante italo eritrea, nata a Bologna, artista poliedrica che ha girato il mondo lavorando nello spettacolo, cantante, attrice e performer. Sul palco con il rapper multiplatino Flo Rida e 4 ballerini (Ilaria Cavola, Stefano Ferrari, Patrizio Ratto, Lucrezia Stopponi), ha incantato gli spettatori con una scenografia ricercata, composta da ledwall coloratissimi, omaggio al mondo pop di Cattelan, e fuochi d'artificio. Alla guida dello staff artistico c’è l’eclettico direttore artistico Luca Tommassini, con la consulenza dello stylist Simone Guidarelli. Proprio lui ha ideato il nuovo copricapo-scultura dorato, con il quale la cantante ha aperto la sua esibizione, creato da Giuseppe Fata.

Senhit e Luca Tommassini sono stati eccezionalmente premiati dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’Eurovision Song Contest) di ben quattordici nazioni, per lo straordinario progetto “Freaky Trip to Rotterdam”.

Luca Salvatori ha intervistato per noi il rapper Flo Rida che ha ringraziato San Marino per il supporto