Esc 2021: San Marino in finale per la terza volta. "Un grande bilancio" dice Dg Romeo

Sentiamo Carlo Romeo

Una esibizione carica di 'Adrenalina' quella che ha aperto la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest sul palco di Rotterdam. Adrenalina, come il titolo del brano di Senhit che ha rappresentato San Marino. Con lei, ospite d'eccezione, il rapper Flo Rida. Una performance che ha portato la coppia in finale. Dopo le precedenti con Valentina Monetta e Serhat, il Titano arriva alla serata di sabato per la terza volta in 11 partecipazioni all'evento canoro più importante e seguito. "È la terza volta in nove anni che andiamo in finale. Un grande bilancio per San Marino. Ovviamente sabato sarà durissima ma ce la giocheremo fino in fondo”, ha commentato Carlo Romeo, Direttore Generale della San Marino Rtv presente all'Eurosong. Con San Marino vanno in finale Albania, Serbia, Bulgaria, Moldova, Portogallo, Islanda, Svizzera, Grecia e Finlandia.

Sentiamo il direttore Generale Carlo Romeo