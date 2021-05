Esc 2021: Senhit e Flo Rida si esibiscono per primi e i social impazziscono

Esc 2021: Senhit e Flo Rida si esibiscono per primi e i social impazziscono.

Una performance carica di "Adrenalina" per Senhit e il rapper Flo Rida, i primi a salire sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam nella seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Una esibizione particolarmente apprezzata, tanto da scatenare non solo il pubblico presente in sala, ma anche quello a casa. San Marino diventa subito dopo di tendenza su Twitter Italia e resta nelle prime posizioni insieme a #Flo Rida anche a semifinale inoltrata. I fan italiani, stupiti della carica del brano che rappresenta il Titano, si vendicano e vandalizzano la pagina Wikipedia della Repubblica. Non è una novità. Dal 2017 infatti è in corso una 'faida' social tra i due Stati per i mancati 12 punti sammarinesi ad "occidentali's karma" di Gabbani.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: