ESC 2022, la partecipazione sammarinese

Dopo mesi di attesa, si torna a parlare di Eurovision Song Contest. I dettagli sulla partecipazione sammarinese all'Eurovision 2022 verranno raccontati mercoledì 22 Settembre durante uno speciale programma televisivo dedicato. Ospiti star eurovisive e istituzioni coinvolte. Chi sarà l'artista rappresentante la Repubblica di San Marino alla 66esima edizione dell'ESC? Come verrà scelto? Quando conosceremo tutti i dettagli? Per la risposta a tutte queste domande l'appuntamento è con la diretta del 22 settembre, alle 11.30 su San Marino Rtv, in streaming e sulle pagine social.