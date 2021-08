CANDIDATURE ESC 2022: Rimini e Pesaro ancora in lizza per ospitare l'evento

ESC 2022: Rimini e Pesaro ancora in lizza per ospitare l'evento.

Prosegue la corsa per le città candidate ad ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest che, dopo la vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Delle 17 inizialmente in lizza, ne restano in pole 11: non ce l'ha fatta Bertinoro; mentre tra quelle rientrate nella 'Shortlist' ci sono Rimini, Pesaro, ma anche Bologna, Roma, Milano Torino. Ancora: Acireale, Alessandria, Genova, Palazzolo Acreide, Sanremo. La Rai scioglierà le riserve probabilmente entro la fine di agosto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: