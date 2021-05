ROTTERDAM Esc: vince l'Italia con i Maneskin, bravi Senhit e Flo Rida solo 22esimi Romeo: un grandissimo successo essere arrivati in finale. Capicchioni: un risultato al di sotto delle aspettative, ci godiamo la vittoria degli amici italiani

50 sono i punti finali per San Marino in una edizione dell'Eurovision Song Contest, che vede la vittoria dell'Italia con i Maneskin. L'esibizione di Senhit e Flo Rida è sempre "adrenalinica' e chiude, dopo giuria e televoto, al 22° posto. Comincia bene la serata con i 12 punti, cioè il massimo, per la cantante italo-eritrea dalla Polonia. Giurie che, insieme, portano sul Titano 37 punti. Il televoto ne regala altri 13 per un risultato finale di 50. Davanti a Paesi come Regno Unito, Spagna e Germania. Ed è proprio il televoto a far vincere l'Italia, con oltre 318 punti prende il largo dopo che le giurie avevano premiato Svizzera e Francia.

"I numeri sono quelli che sono - ha commentato Carlo Romeo - per noi è già un grandissimo successo essere arrivati in finale, e per la prima volta abbiamo preso 12 punti. Abbiamo lavorato bene, prosegue, Senhit e Flo Rida sono stati bravissimi: è una gara". "Siamo contenti che ha vinto l'Italia - conclude il Dg di San Marino Rtv - è un successo per il mio Paese".

"Il 22esimo posto è un risultato molto al di sotto delle aspettative, in questo momento quasi incomprensibile - commenta Alessandro Capicchioni capodelegazione - ci godiamo lo spettacolo, plaudiamo agli amici italiani che finalmente hanno vinto. evidentemente un cambio importante che ha portato a una vittoria importante. E domani ci pensiamo"







